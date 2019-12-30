عبد المهدي: وزير الدفاع الامريكي أبلغني هاتفياً بقصف الحشد قبل ساعات من تنفيذه

2019/12/30 | 23:17 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] ألمح رئيس حكومة تصريف الاعمال، عادل عبد المهدي، الى علمه مسبقاً بالقصف الامريكي الذي طال أمس قوات الحشد الشعبي [كتائب حزب الله] في قضاء القائم غربي الانبار وشرق وسوريا وأسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى.

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