محلل سياسي: القصف الامريكي سابقة خطيرة ودعاية انتخابية لترامب

2019/12/30 | 23:21 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} عد المحلل السياسي، كريم النوري، القصف الامريكي لمقار الحشد الشعبي في القائم غربي الانبار "سابقة خطيرة ودعاية انتخابية لترامب".

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