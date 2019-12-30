خبير أمني: العراق قادر على فسخ الاتفاقية الامنية مع امريكا دون موافقتها

2019/12/30 | 23:21 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} رأى خبير امني، بان العراق قادر على فسخ الاتفاقية الامنية مع امريكا دون موافقتها.

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