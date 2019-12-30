أكثر من مليوني مسافر تنقلوا عبر الخطوط الجوية خلال 2019

2019/12/30 | 23:28 - المصدر: الصباح

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بغداد /الصباح

كشفَ وزيرُ النقلِ عبد الله لعيبي عن اعداد المسافرين الذين تم نقلهم على متن طائرات الناقل الوطني خلال العام 2019 من والى المطارات العاملة في البلاد.

وقال لعيبي في بيان صحفي: ان الاحصائيات الصادرة ‏عن الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية اظهرت ان عدد المسافرين الكلي خلال العام 2019 بلغ نحو مليونين و234 ألفاً و575 مسافراً، توزعوا بين الرحلات المباشرة التي قصدت مختلف القطاعات المحلية والاقليمية والدولية البالغ عددها 34 وجهة عبر مطارات (بغداد، البصرة، اربيل ، السليمانية، النجف،

الناصرية).

وبين ان هذه الزيادة في أعداد المسافرين تؤكد مدى ثقة المسافر بالطائر الأخضر الذي يحرص على راحته من خلال حرصه على تقديم خدمات مميزة لهم.

واوضح وزير النقل ان عروض السفر والوجهات الجديدة، وكذلك العمل بنظامي الفئات ونظام الحجز المسبق التي تم إطلاقها مع مطلع العام الحالي اسهمت بشكل كبير في جذب المزيد من المسافرين من خلال منحهم ‏خيارات تتناسب ‏أكثر مع رغباتهم واحتياجات سفرهم، مؤكدا على مواصلة الناقل الوطني للعمل على تطوير خدماته وتلبية جميع احتياجات ورغبات المسافرين عبر اسطول الخطوط الجوية.

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