افتتاح أكبر ردهة للعناية المركزة في النجف

2019/12/30 | 23:28 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

النجف الاشرف / حسين الكعبي

افتتحت دائرةُ صحةِ النجف ردهة العناية المركزة في مستشفى الفرات الاوسط بعد توسعتها واعادة تاهيلها.

وقال محافظ النجف لؤي الياسري بتصريح لـ"الصباح" على هامش الافتتاح: ان هذه الردهة تعد اكبر ردهات العناية المركزة على مستوى المحافظة والفرات الاوسط، اذ تضم 13 سريراً، وتعد الاكثر تطوراً بعد ان تم رفدها باجهزة حديثة للتنفس الاصطناعي واجهزة المراقبة المركزية للمريض.

وبارك الياسري لدائرة صحة النجف هذا الانجاز الذي يضاف الى انجازات الصحة في المحافظة ، ومن المؤمل ان يسهم في الارتقاء بالمستوى الصحي في النجف، لافتا الى ان الحكومة المحلية تترقب الافتتاح النهائي لمستشفى النجف التعليمي بعد ان انهت جميع الالتزامات المالية مع الشركة

المنفذة.

واوضح ان مستشفى النجف التعليمي تبلغ سعته 400 سرير وسيقدم خدمات صحية وطبية متميزة لابناء المحافظة على جميع المستويات التشخيصية والعلاجية، نظرا لتطوره وتزويده بالاجهزة الطبية الحديثة.

من جانبه، اشار مدير عام صحة النجف الدكتور رضوان الكندي الى ان صحة النجف تمضي بخطوات واثقة لرفع اداء المؤسسات الصحية في المحافظة، من خلال تاهيل وتوسعة عدد من الوحدات مثل العناية المركزة وردهات الطوارئ في

المستشفيات.

وذكر ان مستشفى الزهراء التعليمي للولادة والاطفال في المحافظة شهد خلال الايام القليلة الماضية افتتاح اكبر ردهة طوارئ للاطفال بعد توسعتها واضافة 20 سريراً ليصل مجموع الاسرة في ردهة طوارئ الاطفال الى 45 سريراً.

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