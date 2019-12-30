الصحاف: الخيارات مفتوحة للدفاع عن سيادة العراق وسيتم تحديد مستقبل التواجد الامريكي قريبا

2019/12/30 | 23:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

جدد المتحدث باسم الخارجية العراقية، احمد الصحاف، اليوم الاثنين، رفض الحكومة العراقية للاعتداءات الامريكية على الحشد الشعبي.

وقال الصحاف لـ"العهد"، ان "الخارجية بيانها

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