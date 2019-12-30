2019/12/30 | 23:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

أعلن ألكسي كريفوروتشكو، نائب وزير الدفاع الروسي، أنه تقرر البدء باختبار منظومة "إس-500" الصاروخية المضادة للجو في 2020 المقبل.

وقال كريفوروتشكو، في حديث

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تحدد موعد اختبار منظومة اس 500 الصاروخية المضادة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا تحدد موعد اختبار منظومة اس 500 الصاروخية المضادة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).