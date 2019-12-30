الصدر يعاتب الفصائل المسلحة.. ويطرح آلية مغايرة لـ

2019/12/30 | 23:38 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، استعداده لـ "طرد" القوات الأمريكية من العراق عبر "الطرق القانونية"، ودعا إلى إيقاف ما وصفها بـ "التصرفات الرعناء" التي لم تعد تطاق، مشددًا أنه "لن يسمح" بتحول البلاد إلى ساحة لتصفية حسابات سياسية وعسكرية.

قال الصدر إنه مستعد لإخراج القوات الأمريكية من البلاد ودعا إلى مناصرته لتحقيق ذلك بأسرع وقت

وذكّر الصدر في بيان له يوم الإثنين 30 كانون الأول/ديسمبر، بتحذيراته السابقة من "مغبة زج العراق في الصراعات الإقليمية والدولية"، واصفًا ما يجري بـ "التصرفات الرعناء التي ما عاد العراق وشعبه يحتملانها".

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كما أشار الصدر، إلى محاولته السابقة لمنع إبرام الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية إبان حكومة نوري المالكي الثانية، مبديًا استعداده لـ "إخراج القوات الأمريكية بالطرق القانونية والسياسية"، قبل اللجوء إلى "تصرف آخر" بالتعاون مع الفصائل المسلحة، في حال رفضت واشنطن سحب قواتها.

وشدد الصدر، على ضرورة إيقاف "التصرفات غير المسؤولة من بعض الفصائل العسكرية، ليكون زمام الأمر بيد القوات الأمنية حصرًا"، فيما رأى أن "ترامب استغل الفساد المستشري من جهة والهوة الكبيرة بين الساسة والشعب من جهة أخرى، لتنفيذ الهجوم الأخير".

ودعا زعيم التيار الصدري الجميع إلى "التنازل عن المغانم والسلطة من أجل رفاهية الشعب العراقي وكرامته"، مؤكدًا أنه "لن يسمح بأن يتحول العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية والعسكرية".

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