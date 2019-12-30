طاقة الروح

2019/12/30 | 23:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة – القاهرةً – بقلم دكتور محمد سعيد منذ قرن مضى تمكن العالم الأمريكي “فينيس كويمبي” من تأسيس الطب النفسي الجسدي، وكان أول محلل نفسي وعقلي يعالج آلام المرضى وأوجاعهم من خلال إقناعهم بأن مرضهم يعود إلى اعتقاد زائف ومخاوف لا أساس لها، وتفكير سلبي يسكن العقل الباطن.ومن بين المخطوطات التي تركها “كويمبي” ما […]

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