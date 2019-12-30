محملة بالنفائس.. هبوط طائرة بمطار بغداد الدولي قادمة من تركيا.. صور

2019/12/30 | 23:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر السفير العراقي في تركيا حسن الجنابي، اليوم الاثنين، صوراً لطائرة قال انها هبطت بمطار بغداد الدولي وهي محملة بالآثار والنفائس.وكتب الجنابي: هدية العام الجديد… الحاقا بالمنشورين السابقين… بوسعي الان تأكيد هبوط طائرة القوة الجوية العراقية قبل قليل في مطار بغداد محملة بقطع الآثار والنفائس العراقية التي استعدناها بالتعاون مع الجانب التركي.رغم ما […]

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