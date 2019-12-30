بعد قصفها الحشد الشعبي.. هل وقعت واشنطن بمصيدة نصبتها لها إيران بالعراق؟

2019/12/30 | 23:43 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المحلل السياسي والباحث في مركز الجزيرة للدراسات لقاء مكي إن إيران نجحت إلى حد بعيد في استفزاز الولايات المتحدة ودفعتها لتوجيه ضربة عسكرية قاسية للحشد الشعبي في العراق أوقعت […]

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