بغداد تلوّح بـ”مراجعة العلاقة” مع واشنطن  وشينكر : ضرباتنا رسالة لايران بعد أشهر من ضبط النفس 

2019/12/30 | 23:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن- مرسي ابو طوق أكد مسؤول أميركي بارز الاثنين ان واشطن لا تسعى الى تصعيد النزاع مع ايران، وذلك بعد أن شنت القوات الأميركية غارات جوية على قواعد فصيل موال لايران على الحدود العراقية-السورية أوقعت 25 قتيلا على الأقل.وقال ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأميركي ان الغارات التي وقعت مساء الاحد كانت رسائل […]

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