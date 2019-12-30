الأنواء الجوية تنفي انتشار ثاني أوكسيد النيتروجين في الهواء

2019/12/30 | 23:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت هيأة الأنواء الجوية التابعة الى وزارة النقل انتشار ثاني أوكسيد النيتروجين في الهواء

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