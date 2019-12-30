2019/12/30 | 23:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوة من الحشد الشعبي من صد هجوم إرهابي على إحدى النقاط في محافظة ديالى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يصد هجوما على إحدى نقاطه في ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يصد هجوما على إحدى نقاطه في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).