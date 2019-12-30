اكتشاف 4 مركبات طبيعية لعلاج سرطان الكبد‎

2019/12/30 | 23:52 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} اكتشف علماء من معهد علوم السرطان بجامعة سنغافورة الوطنية، ومعهد جينوم السنغافوري، 4 مركبات يمكن تطويرها كعلاجات جديدة تستهدف سرطان الخلايا الكبدية، وهو النوع الأكثر شيوعًا من سرطان الكبد وكذلك سرطانات أخرى، وفقًا لما ذكرته مجلة ”ميديكال نيوز“.

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