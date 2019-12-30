بالارقام.. النقل يكشف عن الايردات المتحققة خلال النصف الاول لـ2019

2019/12/30 | 23:52 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلن وزير النقل، عبد الله لعيبي، تحقيق في نسب الايرادات المتحققة من تشكيلات النقل كافة بلغت 106 مليار دينار خلال النصف الاول من العام الحالي مقارنة بالعام الماضي 2018 ولنفس الفترة.

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