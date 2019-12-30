اغتيال ناشط مدني وسط مدينة الناصرية

2019/12/30 | 23:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ذي قار

افاد مصدر في محافظة ذي قار، الاثنين، بمقتل الناشط المدني علي خالد الخفاجي في الناصرية.

وقال المصدر في حديت لـ (بغداد اليوم)، إن "الناشط المدني علي خالد الخفاجي تعرض لعملية اغتيال بالقرب من علوة لبيع الخضار بحي التضحية في مدينة الناصرية".

وأضاف، "ما ادى الى استشهاده".

بغداد اليوم ـ ديالى

افاد مصدر أمني، في ديالى، الاثنين، بأن شرطياً قتل بنيران مسلحين مجهولين وسط قضاء الخالص شمال المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مسلحين مجهولين اغتالوا شرطيا وسط قضاء الخالص (15 كم شمال شرق بعقوبة) في حادث

بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر امني في محافظةديالى، الاثنين 30 كانون الاول 2019، بان الحشد الشعبي احبط هجوم على احدى نقاط المرابطة الامنية في منطقة الصفرة شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "داعش هاجم نقطة مراب

بغداد اليوم - بغداد

قرر المجلس الوزاري للامن الوطني، الاثنين 30 كانون الاول 2019، إعادة النظر بعلاقة العراق مع التحالف الدولي بعد قصف مقار الحشد الشعبي في القائم بمحافظة الانبار.

وقال المجلس في بيان، إنه "عقد اجتماعاً طارئاً

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