الخارجية العراقية: سيتم استدعاء السفير الأمريكي في بغداد

2019/12/30 | 23:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية العراقية أنها ستستدعي السفير الأمريكي في بغداد على خلفية الإعتداء الأمريكي على مواقع داخل العراق، وأنه سيتم التشاور مع الأعضاء ا...

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