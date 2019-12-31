الحرس الثوري الايراني يعلن احتجاز سفينة ماليزية قرب جزيرة ابو موسى في مياه الخليج

2019/12/31 | 00:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد ينوز - ايران

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، احتجاز ماليزية سفينة قرب جزيرة أبو موسى في مياه الخليج وعلى متنها 16 مواطنا ماليزيا.

وأوضح قائد

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