امني: الغاية الامريكية من تواجدها في العراق هي قتال العراقيين وليس

2019/12/31 | 00:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

كشف الخبير الامني، سرمد البياتي، اليوم الاثنين، ان "المهام الاساسية للتواجد العسكري الامريكي في العراق هو لقتال العراقيين وليس داعش كما تزعم

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