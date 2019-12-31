إدراج تعديل الراتب التقاعدي للعمال ضمن الموازنة

2019/12/31 | 00:00 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، على قيام وزارة المالية بإدراج نص في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2020 يتضمن تعديل الراتب التقاعدي للعمال، بينما قرر تخصيص مبلغ مقداره (5) مليارات دينار لكل من محافظات ذي قار والمثنى والديوانية والنجف من احتياطي الطوارئ. وذكر بيان للمجلس، تلقته "الصباح"، ان "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية، أمس الاثنين، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وجرت خلال الاجتماع مناقشة المواضيع المعدة على جدول اعماله ، واصدر عدداً من القرارات". واضاف، انه "تمت الموافقة على قيام وزارة المالية بتخصيص مبلغ مقداره (5) مليارات دينار لكل من محافظات ذي قار والمثنى والديوانية والنجف، من مبالغ احتياطي الطوارئ المحجوزة استنادا الى احكام المادة (5) من قانون الموازنة العامة الاتحادية اوالمناقلة من الموازنات الاخرى لغرض ديمومة العمل وعودة الموظفين الى دوائرهم الحكومية التي تعرضت لعمليات الحرق والتخريب في مراكز المحافظات والاقضية والنواحي" .

واشار البيان، الى ان "المجلس قرر الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء المرقم (422) لسنة 2017، باعتبار الدعم المقدم من شركة "سيركو" الى سلطة الطيران المدني للمراقبين الجويين عن فقرات التدريب تبرعا ويعامل وفقا للمادة (1) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /2017 والسنوات اللاحقة خاصة بالتبرع".

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