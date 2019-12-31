2019/12/31 | 00:00 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / وفاء عامر

يطلق صندوق الاسكان الخميس المقبل التقديم الالكتروني على القروض في بغداد وجميع المحافظات عدا اقليم كردستان، في حين لفت إلى ان عدد المعاملات المصروفة خلال العام 2019 تجاوز 27 ألفا.

واوضح مصدر مسؤول في وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة التابع لها الصندوق، لـ"الصباح"، ان صندوق الاسكان باشر منذ ايلول الماضي اعداد الاستمارة الالكترونية الخاصة بالتقديم على القروض السكنية للراغبين بالحصول عليها، مبيناً ان الاستمارة مثبتة على رابط خاص، اذ يتم ملء الاستمارة وارسال المعلومات والمستمسكات الكترونيا بموجب نظام الكتروني دقيق، بينما يتم تسلم المعاملة وتدقيقها وثم ارسال رسالة الى صاحب المعاملة تضم رمزا يعتمد على المواطن اثناء مراجعته.



وأضاف المصدر أن الاستمارة كانت تخضع خلال المدة الماضية لبعض الاجراءات الادارية الفنية لضمان ان تكون عملية التقديم ميسرة على المواطنين، مشيراً إلى ان الصندوق قرر اطلاق التقديم الالكتروني على قروض الصندوق اعتبارا من الخميس المقبل الموافق الثاني من شهر كانون الثاني 2020 في بغداد وجميع المحافظات عدا اقليم كردستان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إطلاق التقديم الإلكتروني على قروض صندوق الإسكان) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إطلاق التقديم الإلكتروني على قروض صندوق الإسكان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).