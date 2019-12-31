النقل تكشف عن قيمة الزيادة في ايرادتها للنصف الاول من العام الحالي

2019/12/31 | 00:00 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن وزير النقل، عبد الله لعيبي، اليوم الاثنين ، تحقيق في نسب الايرادات المتحققة من تشكيلات النقل كافة بلغت 106 مليار دينار خلال النصف الاول من العام الحالي مقارنة بالعام الماضي 2018 ولنفس الفترة .

وبين وزير النقل، في بيان تلقته "الغد برس" ان "هذه الزيادة في الايرادات جاءت بعد اعداد دراسة متكاملة لواقع حال تشكيلات الوزارة منذ بداية العام الجاري 2019 ،موضحا، تم تشخيص المعوقات ومواطن الخلل ومن ثم معالجتها بآليات مهنية وبالمعطيات المتوفرة ما أدى الى توسعة نشاط بعض التشكيلات والنهوض بواقع البعض الاخر".

واكد ان "اجمالي الايرادات المتحققة للنصف الاول للعام الحالي 2019 بلغت 696,445,000 مليار ، فيما كان اجمالي الايرادات لعام 2018 ولنفس الفترة 589,480,000 مليار محققة صافي النشاط بين الفترتين 38,862,000 مليار".

وتابع لعيبي ان "هذا الإنجاز يأتي بعد ان قدمت الكوادر و الملاكات الهندسية والفنية والادارية جهوداً كبيرة والتنسيق المستمر مع الكادر المتقدم في الوزارة وعلى كافة الأصعدة برا وبحرا وجوا ،وفق خطط مدروسة وعلى جميع المستويات من خلال التأهيل واعادة البناء وانشاء مشاريع جديدة وتوظيف الخبرات الفنية المتخصصة التي ساهمت بشكل كبير في فتح منافذ جديده للعمل والذي ادى الى ارتفاع واردات اغلب تشكيلات الوزارة ".

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