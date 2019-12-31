مقتل مواطن بهجوم مسلح وسط الناصرية

2019/12/31 | 00:00 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر محلي بمحافظة ذي قار، اليوم الاثنين، بان مواطنا قتل بهجوم مسلح وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لـ "الغد برس"، أن " المواطن على خالد الخفاجي قتل بهجوم مسلح من قبل مجهولين على الطريق السريع وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وبين المصدر، أن " القوات الأمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

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