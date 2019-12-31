مستشار ترامب: اميركا تريد رئيس وزراء عراقي يحظى بثقة البرلمان والشارع

2019/12/31 | 00:00 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الاخبارية:كشف عضو المجلس الاستشاري للرئيس الامريكي غابريل ساموا ، الاثنين، عن تفاصيل الهجوم الاميركي على مقرات الحشد الشعبي، مبينا ان امريكا تريد رئيس وزراء عراقي...

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