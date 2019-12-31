الكربولي: الاعتداء على الحشد خط احمر ويجب محاسبة من عبث بمصير البلد

2019/12/31 | 00:00 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الاخبارية: وصف رئيس حزب الحل جمال الكربولي، الاثنين، الاعتداء على قوات الحشد الشعبي بالخط الاحمر، مطالبا بمحاسبة وايقاف من عبث بمصير البلاد.وقال الكربولي في تغريدة...

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