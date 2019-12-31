حرب يوضح كيفية الانسحاب من الاتفاقية العراقية الأميركية

2019/12/31 | 00:18 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أوضح الخبير القانوني، طارق حرب، الأثنين، كيفية الانسحاب من اتفاقية "الاطار الاستراتيجي بين العراق وأميركا".

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