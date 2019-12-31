نفط البصرة : تدشين انبوب الناقل في حقل الفيحاء

2019/12/31 | 00:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة نفط البصرة ،اليوم الاثنين، البدء بنقل النفط الخام من حقل الفيحاء الى مستودع زبير/1 عبر أنبوب حقل مجنون النفطي ،مشيراً الى أن هذا المشروع سيحذف تكاليف نقل الخام من الحقل الى مستودع التصدير ،التي كانت تجري عبر الصهاريج.

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