بالفيديو .. الفريق عبد الغني الاسدي يوضح موقفه من الترشح لرئاسة الوزراء

2019/12/31 | 00:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أوضح الفريق عبد الغني الاسدي، الاثنين، موقفه من طرح اسمه للترشيح لمنصب رئاسة الوزراء في الحكومة ا...





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