2019/12/31 | 00:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #هيثم_بن_محمد_شطورو ربما، مرضها هو الإفراط في الانهمام بالنفس، حتى أن أمها في عديد المرات كانت تهاجمها بنبرة معاتبة قائلة:ـ مشكلتك هي الجدية المبالغ فيها..قادتها تلك الجدية إلى عيادة طبيب نفسي.قاعة الانـتـظار بعيدة كل البعد عن أجواء الاسترخاء المطلوبة في مثل موقـفها.الغرفة ذات لون عسلي تـزين جدرانها بعض اللوحات.حصان أبيض جميل تحيطه أشجار الصنوبر والعشب الأخضر وفتاة برداء احمر تلامس وجهه بكفها.استغرقت حينا......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#هيثم بن محمد شطورو - الإنهمام بالذات) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#هيثم بن محمد شطورو - الإنهمام بالذات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).