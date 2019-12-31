فلاح علوان - مسارات الإنتفاضة الحالية -2

2019/12/31 | 00:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_علوان إن تناول مجريات الأحداث الحالية، رغم إنه يتطلب التحليل وصياغة الإستنتاج، ألّا أنه لامفر من اللجوء الى لغة التحريض وإقحامها في كثير من الأحيان، كون أغلب المعنيين والمتابعين للقضايا المطروحة يتطلعون للغة المباشرة التعبوية.حيث يصبح التحريض والتعبئة مسألة عملية من جانب، ومن جانب آخر صعوبة تبليغ الإستنتاج النظري الى الأوساط المعنية وبناء التكتيك على أساسه وسط تطورات تتسارع بالساعات، وتتطلب صياغة الموا......

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