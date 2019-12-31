2019/12/31 | 00:30 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #أحمد_صبحى_منصور أولا : الخلود فى الجنة للذين آمنوا وعملوا الصالحات :1 ـ لا يكفى الإيمان بالله جل وعلا وحده إلاها لا شريك له .
لا عبرة بهذا الإيمان الخالص طالما يخلو من عمل الصالحات .
2 ـ ولا يكفى عمل الصالحات دون إيمان بالله جل وعلا وحده إلاها لا شريك له .
الله جل وعلا يثيب الكافر الذى يعمل الصالحات أجره فى الدنيا ثم يكون مصيره الخلود فى النار .
قال جل وعلا : (مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أحمد صبحى منصور - القاموس القرآنى : ( الخلود ) : ( 2 ) نوعا الخلود) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
لا عبرة بهذا الإيمان الخالص طالما يخلو من عمل الصالحات .
2 ـ ولا يكفى عمل الصالحات دون إيمان بالله جل وعلا وحده إلاها لا شريك له .
الله جل وعلا يثيب الكافر الذى يعمل الصالحات أجره فى الدنيا ثم يكون مصيره الخلود فى النار .
قال جل وعلا : (مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أحمد صبحى منصور - القاموس القرآنى : ( الخلود ) : ( 2 ) نوعا الخلود) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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