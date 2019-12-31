أحمد صبحى منصور - القاموس القرآنى : ( الخلود ) : ( 2 ) نوعا الخلود

2019/12/31 | 00:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور أولا : الخلود فى الجنة للذين آمنوا وعملوا الصالحات :1 ـ لا يكفى الإيمان بالله جل وعلا وحده إلاها لا شريك له .لا عبرة بهذا الإيمان الخالص طالما يخلو من عمل الصالحات .2 ـ ولا يكفى عمل الصالحات دون إيمان بالله جل وعلا وحده إلاها لا شريك له .الله جل وعلا يثيب الكافر الذى يعمل الصالحات أجره فى الدنيا ثم يكون مصيره الخلود فى النار .قال جل وعلا : (مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا......

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