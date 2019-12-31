#أحمد صبحى منصور - القاموس القرآنى : ( الخلود ) : ( 2 ) نوعا الخلود


#أحمد صبحى منصور - القاموس القرآنى : ( الخلود ) : ( 2 ) نوعا الخلود
2019/12/31 | 00:30 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #أحمد_صبحى_منصور أولا : الخلود فى الجنة للذين آمنوا وعملوا الصالحات :1 ـ لا يكفى الإيمان بالله جل وعلا وحده إلاها لا شريك له .

لا عبرة بهذا الإيمان الخالص طالما يخلو من عمل الصالحات .

2 ـ ولا يكفى عمل الصالحات دون إيمان بالله جل وعلا وحده إلاها لا شريك له .

الله جل وعلا يثيب الكافر الذى يعمل الصالحات أجره فى الدنيا ثم يكون مصيره الخلود فى النار .

قال جل وعلا : (مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أحمد صبحى منصور - القاموس القرآنى : ( الخلود ) : ( 2 ) نوعا الخلود) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#أحمد صبحى منصور - القاموس القرآنى : ( الخلود ) : ( 2 ) نوعا الخلود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).

واصل القراءة على الحوار المتمدن
Sponsored Links