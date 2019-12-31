بوليفيا تطرد سفيرة المكسيك والاخيرة ترد

2019/12/31 | 00:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

أعلنت بوليفيا عن طرد السفيرة المكسيكية لديها وعدة دبلوماسيين إسبان، على خلفية الجدل الناجم عن لجوء عدد من أنصار الرئيس البوليفي السابق

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