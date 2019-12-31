مصدر: انفجار عبوة ناسفة بمركز محافظة ميسان


مصدر: انفجار عبوة ناسفة بمركز محافظة ميسان
2019/12/31 | 00:31 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد ينوز- ميسان

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بانفجار عبوة ناسفة في منطقة ابو رمانة مركز محافظة ميسان.

وقال المصدر لـ"العهد نيوز"، ان "الانفجار استهدف تجمعا شبابيا

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