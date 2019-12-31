بلعيد ناطقا باسم الرئاسة الجزائرية

2019/12/31 | 00:32 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الجزائر / وكالات

عين رئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الاثنين، أوسعيد بلعيد، «وزيرا مستشارا للاتصال ناطقا رسميا لرئاسة الجمهورية»، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

أوسعيد بلعيد إعلامي ودبلوماسي، اشتغل سابقا في التدريس وأشرف على إدارة عدد من الصحف والمؤسسات الإعلامية بالجزائر.

وتولى إدارة “المركز الجزائري للإعلام والثقافة” في بيروت سنتي 1973 و1974، وإدارة صحيفة “الشعب”، ثم مديرا عاما “لوكالة الأنباء الجزائرية” سنتي 1981 و1982، وعين أوسعيد بلعيد وزيرا للاتصال في حكومة الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، لفترة قصيرة (2013-2012)، يذكر أن الرئيس الجزائري كان كلف عبد العزيز جراد بتشكيل حكومة جزائرية جديدة.

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