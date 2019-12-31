سياسي: الاعتداء الامريكي على مقرات الحشد دعاية انتخابية مبكرة لترامب

2019/12/31 | 01:02 - المصدر: العهد نيوز

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العهد نيوز - بغداد

عد المحلل السياسي، كريم النوري، القصف الامريكي لمقار الحشد الشعبي في القائم غربي الانبار "سابقة خطيرة ودعاية انتخابية لترامب".

وقال النوري في تصريح

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