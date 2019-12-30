2019/12/31 | 01:02 - المصدر: اليوم السابع

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق ضحية حرب بالوكالة بين إيران وأمريكا.. الولايات المتحدة تستهدف مواقع للحشد الشعبى بالأنبار.. تقارير: ارتفاع عدد قتلى الغارات إلى 25 قتيلا و51 جر... هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/31 | 01:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

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