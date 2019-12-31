مقتل جندي بهجوم داعشي على نقطة امنية في ناحية مندلي

2019/12/31 | 01:02 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بمقتل جندي بهجوم داعشي على نقطة امنية في ناحية مندلي.

وقال المصدر لـ "الغد برس"، ان "جنديا في الجيش العراقي قتل خلال تصدي لهجوم شنه داعش على نقطة امنية في منطقة الندا بأطراف ناحية مندلي شرقي ديالى".

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