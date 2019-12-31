2019/12/31 | 01:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - امني

اعلن الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، ان "قوة من الحشد الشعبي تصدت لهجمة ارهابية لعناصر داعش الارهابي في جرف النصر".

وذكر بيان للحشد حصلت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يصد تعرضا ارهابيا لعناصر داعش الاجرامية في جرف النصر) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يصد تعرضا ارهابيا لعناصر داعش الاجرامية في جرف النصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).