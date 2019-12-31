اجرام السماوة تعتقل شخص يمارس النصب والاحتيال في المحافظة

2019/12/31 | 01:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - السماوة

القى أجرام السماوة، اليوم الاثنين، القبض على شخص يمارس النصب والاحتيال.

وذكر إعلام شرطة المثنى في بيان، حصلت عليه "العهد نيوز"، انه" بعد

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