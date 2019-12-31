آلان وودز - البلشفية طريق الثورة: الفصل السادس: سنة الثورة – البلاشفة والحكومة المؤقتة

2019/12/31 | 01:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #آلان_وودز في مواجهة تحول جديد وغير متوقع للأحداث، شعر قادة البلاشفة في بتروغراد بالضياع التام.وبدأوا ينتظرون بفارغ الصبر وصول القادة المنفيين ليوفروا لهم التوجيه الضروري.يعترف شليابنيكوف بأن البلاشفة، الذين ركزوا كل جهودهم على كسب المعركة المباشرة من أجل السلطة، لم يفكروا كثيرا في مسألة معنى السلطة وكيف سيتم بشكل ملموس تشكيل “الحكومة الثورية المؤقتة”.كان ذلك، في آخر التحليل، نتيجة للنظرية الخاطئة التي لخ......

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