عباس علي العلي - عن السيادة وأشياء أخرى

2019/12/31 | 01:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي السيادة الوطنية حق مطلق وحصري للدولة ممثلة بسلطاتها الثلاث تمارسه من خلال واقع عام تحدده القوانين الدولية كأحد ركائز الأعتراف بها كدولة مستقلة وعضو في المجموعة الأممية، وأيضا تنص عليه كل الدساتير والقوانين المحلية ولا نقاش في هذا الموضوع أو محاولة القفز على مستحقاته في الأطر الضابطة لعمل الدولة وأجهزتها، كما لا يمكن لأي جهة في العالم مصادرة هذا الحق إلا في أطار ضيق جدا حينما يشكل وجود نظام سياسي ف......

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