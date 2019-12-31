معاد الجحري - حزب طبقي عمالي، لماذا؟

2019/12/31 | 01:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #معاد_الجحري استخلص البلاشفة الدرس الأساسي من كمونة باريس الخالدة وقرروا اقتحام السماء ونجحوا في ذلك بفضل حزب الطبقة العاملة.وعلى منوالهم سارت ونجحت تجارب ثورية عديدة في الصين وكوبا والفيتنام وغيرها.صحيح أن هذه التجارب فشلت في انجاز مهام الثورة الاشتراكية ولكنها حققت مهام التحرر الوطني وتحولت روسيا وخاصة الصين إلى قوى اقتصادية هائلة جدا ونجحت كوبا رغم الحصار وكذلك الفيتنام في تحسين مؤشرات التقدم الاجتماعي بف......

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