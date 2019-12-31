تدخين الاركيلة يتسبب بسعال دموي لشاب سويدي

2019/12/31 | 02:04 - المصدر: العهد نيوز

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كشفت تقارير تحذيرية عن حالة خطيرة تعرّض لها مريض (لم يُكشف عن هويته) من السويد، هرع إلى المستشفى بعد سعال دموي أعقب

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