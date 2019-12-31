2019/12/31 | 02:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - ديالى

افاد مصدر أمني في ديالى، امس الاثنين، بأن "شرطياً قتل بنيران مسلحين مجهولين وسط قضاء الخالص شمال المحافظة"

وقال المصدر لـ"العهد نيوز"، ان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر: مجهولون يغتالون احد افراد الشرطة بقضاء الخالص بديالى) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر: مجهولون يغتالون احد افراد الشرطة بقضاء الخالص بديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).