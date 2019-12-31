سعيد الكحل - الحاجة إلى تحالف ديمقراطي لإنقاذ البلاد من قبضة الإسلاميين.

2019/12/31 | 02:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الكحل الخلاصة التي يمكن الانتهاء إليها من تتبع نتائج الحراك الاجتماعي في عدد من البلدان العربية ( المغرب ، الجزائر، تونس ، مصر ) هي التشابه في المآلات السياسية التي انتهت إليها تلك الاحتجاجات ضد الأنظمة الحاكمة .فرغم الاختلاف على مستوى طريقة تعامل الأنظمة السياسية ومدى ليونتها ودرجة التجاوب مع مطالب الحراك الاجتماعي (في المغرب والجزائر أظهر النظامان ليونة أكبر في الاستجابة لغالبية المطالب : تعديل الدست......

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