سعود قبيلات - الذكرى التسعون ل«الكتاب الأسود في القضيّة الأردنيّة العربيّة»

2019/12/31 | 02:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعود_قبيلات لا تحسب الجرح فيمن لا يضجّ أسىً يا كوكس(1) مندملاً فالضيمُ نكَّاءُوالحقّ لا بدّ مِنْ إشراقِ طلعتِهِ مهما استطالتْ على أهليهِ ظلماءُوقوّة الضعفِ إنْ جاشتْ مراجلُها تنمَّرتْ نعجةٌ، واستأسدتْ شــــاءُ(2)«عرار»في هذا العام الذي يوشك على الانقضاء، تكون قد مضتْ تسعون سنة على صدور «الكتاب الأسود في القضيّة الأردنيّة العربيّة».صدرت الطبعة الأولى مِنْ هذا «الكتاب......

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