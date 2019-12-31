تعاني من التعرّق الشديد في الفراش ليلًا؟ استشِر طبيبك فورًا

2019/12/31 | 03:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أوضح المركز الألماني للتوعية الصحية، أن التعرّق الليلي الشديد له أسباب عدة؛ منها ما هو غير خطير، ومنها ما يدق ناقوس الخطر.وأوضح المركز أن الأسباب غير الخطيرة تتمثل في تناول أطعمة حريفة (حارة) قبل النوم، أو شرب شاي الزنجبيل بكثرة، أو التوتر النفسي، أو تناول أدوية معينة كمضادات الاكتئاب وأدوية السكري..أما […]

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