مخاطر تناول فيتامين “د”

2019/12/31 | 03:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / قالت ناديا فرولوفا، نائبة رئيس أطباء أمراض الكلى في المستشفى السريري رقم 2 في موسكو، في مقابلة مع إذاعة “غوفوريت موسكفا” (موسكو تتحدث)، إنه يجب تناول فيتامين (د) فقط عند مراقبة مستوى الكالسيوم والفوسفور في الدم.أكدت فرولوفا أن هذا الفيتامين يحتوي على سمية كلوية، أي أنه يمكن أن يؤدي إلى تلف في […]

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