حمية الخيار.. كيف تخسر 7 كيلوغرامات في أسبوع

2019/12/31 | 03:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / يعد “دايت الخيار” من الحميات الغذائية قليلة السعرات الحرارية التي تساعد على خسارة الوزن، حيث يمكن فقدان 7 كيلوغرامات خلال أسبوع.ويوفر هذا النظام للجسم أقل من 800 سعر حراري بشكل يومي، كما يمده بالعناصر الغذائية مثل البوتاسيوم وفيتامين سي، إلا أنه يحتوي على نسبة قليلة للغاية من البروتين والألياف والكالسيوم والحديد وغيرها، […]

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